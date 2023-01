Diedorf

Ilse Aigner macht in Diedorf "Werbung für die Demokratie"

Plus Besonders gut seien die Zeiten momentan nicht, stellt Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Diedorf fest. Dennoch gebe es Grund für Optimismus. Was in der Marktgemeinde heuer ansteht.

Von Philipp Kinne

Eigentlich wollte Ilse Aigner ( CSU) schon im vergangenen Jahr nach Diedorf kommen. Doch dann erwischte sie Corona, erzählte die Landtagspräsidentin beim Neujahrsempfang in Diedorf. Inzwischen ist die Pandemie zwar abgeflacht. Wirklich gut seien die Zeiten aber nicht. "Unsere Demokratie steht im Feuer", sagte Aigner mit Blick auf den Krieg der Ukraine. Dessen Folgen werden auch in Diedorf sichtbar, wie Bürgermeister Peter Högg (WfD) in seiner Neujahrsansprache aufzeigte. Trotz Krisenzeiten fanden Aigner und Högg Grund für Optimismus.

