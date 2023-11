Diedorf

12:00 Uhr

In einem Garten in Diedorf überrascht ein Kirchenschatz

Plus Zwischen B300 und Bahnlinie wurde in Diedorf eine Kapelle zu Ehren des Heiligen Leonhard gebaut. Einmal im Jahr wird sie heute noch für eine Messe geöffnet.

Von Regine Kahl Artikel anhören Shape

Wohl fast alle sind auf der B300 in Diedorf schon an der Leonhardskapelle vorbeigefahren. Fast kurios ist die Lage des Kirchleins, das im Inneren mit seinen Kunstschätzen überrascht. Die Kapelle steht zwar auf 100 Quadratmeter kirchlichem Grund, ist aber rundum umgeben von einem privaten Garten. Nur einmal im Jahr wird die Kirche für die Öffentlichkeit geöffnet, nämlich am Patroziniumstag zur Leonhardsmesse.

Wie kommt es, dass eine Kirche inmitten eines privaten Anwesens liegt? Angela Müller, die dort mit ihrer Familie wohnt, kennt die Kapelle von Kindheitstagen an. „Ich wurde oft gefragt, warum hat deine Oma eine Kirche im Garten?“, erinnert sich die Diedorferin. Das sei etwas Besonderes gewesen. Der Historiker und Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins Diedorf, Felix Löcherer, kann die Frage zu der Lage in der Hauptstraße zwischen Bahnlinie und B300 beantworten. Vor dem Bau der Leonhardskapelle mit der eigenen Hausnummer 44 hatte es auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Vorgängerbau (Hauptstraße 37) gegeben, der in erster Linie dem heiligen Wolfgang geweiht war. Als diese Kapelle einsturzgefährdet war, habe der Anhauser Pfarrer Jacob Brand 1759 in seinem Testament 200 Gulden für eine Erneuerung gespendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen