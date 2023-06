Kuriose, seltsame und wertvolle Fundsachen aus dem Augsburger Land

Im Umweltzentrum bei Diedorf werden Fundstücke archäologisch begutachtet und besprochen. Sie sind im Augsburger Land zahlreich vorhanden.

„Mit jedem neuen Fund und Fundort wird das Wissen über vergangene Zeiten größer“, erklärt Kreisheimatpflegerin und Vorsitzende des Arbeitskreises Vor- und Frühgeschichte, Alexandra Völter. Für sie ist deshalb die Dokumentation und Vermittlung von fachlichen Kenntnissen von archäologischen Denkmälern besonders wichtig. Darunter fallen sichtbare Monumente, wie beispielsweise Grabhügel, Burgen oder Wallanlagen, aber auch Bodendenkmäler in Form materieller Hinterlassenschaften unserer Vorfahren wie Werkzeuge, Waffen oder Schmuckstücke. Dass ihr Fachgebiet auch bei den Bürgerinnen und Bürgern einen hohen Stellenwert hat, durfte sie beim Angebot des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte „Fundsache Archäologie – kurios, seltsam, wertvoll“ in Diedorf im Umweltzentrum Schmuttertal am Samstag erleben. „Wir sind fast überrannt worden“, freut sich Völter.

Dass auch interessierte Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zur archäologischen Forschung aktiv beitragen können, bewiesen sie bei diesem Treffen eindrücklich. Wer bei Spaziergängen oder Wanderungen mit geschultem Auge durch die Natur geht, könne durchaus auf archäologische Funde stoßen. Oftmals allerdings sei es schwer, den gefundenen Schatz einzuordnen. Manchmal rätseln auch die Fachleute und müssen genau hinsehen und intensiv nachfragen wie und wo der archäologische Schatz gefunden wurde, um die Herkunft zu entschlüsseln. „Es war diesmal wirklich alles dabei von einem Faustkeil aus dem südlichen Libyen, Stücke von einer Fundstelle in den Tiroler Bergen sowie Eisenschlacke aus einem Rennfeuerofen“, zeigt sich Völter begeistert.

Viele archäologische Denkmäler sind im Kreis Augsburg im Boden verborgen

Nicht zuletzt im Landkreis Augsburg sind vorgeschichtliche und mittelalterliche Erinnerungsorte zahlreich und diese gilt es zu erhalten und zu schützen. Viele dieser archäologischen Denkmäler sind laut Völter im Boden verborgen, manche sind oberirdisch sichtbar oder kommen oftmals durch Bodeneingriffe wie Straßenbau oder Bebauung zutage. Bei Grabungen werden die Archäologen vielfach von der Öffentlichkeit wahrgenommen und erfahren dabei ständig großes Interesse der Bevölkerung, so Völter. Oftmals fehlt dann aber die Zeit, genaue Auskunft über kulturhistorische Zusammenhänge zu geben.

17 Bilder Das sind die Funde aus dem Nordendorfer Reitergrab Foto: Marcus Merk

Somit beschloss der Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte, der sich im Umweltzentrum Schmuttertal befindet, mit dem Treffen ein niedrigschwelliges Angebot anzubieten. Alle Interessierten, die bei einem Spaziergang über einen Acker oder auf dem Dachboden außergewöhnliche Dinge gefunden haben und selbst nicht zuordnen können, konnten diese vorzeigen und bewerten lassen. Es befinden sich immer wieder wertvolle Schätze darunter. Und genau das ist das Ziel der Aktion: unglaubliche großartige Stücke finden, die gerne auch Fachfrau Völter sprachlos machen. Dies sei durchaus schon mehrmals passiert, so die Archäologin.

„Jeder, der etwas findet, ist angehalten dies dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden und Auskunft zu Fundlandschaften zu geben", sagt Völter. Der AK Vor- und Frühgeschichte unterstütze bei der Fundmeldung mit Fotos und Erklärungen, denn immer wieder tauchen im Landkreis unbekannte Fundstellen auf. „Es geht dabei darum, Bodendenkmäler vor Zerstörung zu retten. Keramik ist das häufigste archäologische Objekt, welches gefunden wird." Bereits von simplen Dingen wie kleinen Scherben könne man unheimlich viel ablesen. Ebenso kann aus Machart oder Brand viel über den kunsthistorischen Zusammenhang erkannt werden. Gefunden werden aber auch Steinartefakte oder Pfeilspitzen. Dabei erinnert sich die Archäologin an einen Vater und seinen achtjährigen Sohn, welche im Raum Nordendorf einen frühmittelalterlichen Reitersporn gefunden hatten. Ein wichtiges Statussymbol der damaligen Zeit.

Nur wenige Leute konnten sich Pferde leisten. Somit war es laut Völter ein Zeichen von hohem Stand, welches oft auch in Gräbern beigegeben wurde. Die Fundstelle war noch nicht bekannt und daher war der Fund ein riesiger Glücksfall für alle, besonders für den stolzen 8-Jährigen. „Die Funde müssen zwar gemeldet, aber nicht abgegeben werden“, erklärt die Kreisheimatpflegerin, die mit ihren Mitstreitern des Arbeitskreises Vor- und Frühgeschichte Kreppen, den glücklichen Findern immer gerne mit Erklärungen zu den Fundstücken sowie Tipps zur besseren Aufbewahrung behilflich ist.