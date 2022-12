Landeskirche zeichnet den Diedorfer Escape-Room aus

Der Ehrenamtspreis der bayerischen Landeskirche wurde an sechs Projekte verliehen, eines davon ist ein besonderes Engagement in der evangelischen Gemeinde in Diedorf.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat unter dem Leitmotiv "Kirche ist mehr– Projekte außer der Reihe" den Ehrenamtspreis verliehen. In diesem Jahr wurden Projekte ausgezeichnet, die zeigen, wie die Kirche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen ein Leben lang begleiten kann. Eine Auszeichnung geht nach Diedorf.

Ehrenamtliches Team der Diedorfer Kirchengemeinde entwickelt Konzepte für Escape-Rooms

Gewürdigt worden sei eine moderne Arbeit in der Kirchengemeinde Diedorf: Das ehrenamtliche Team entwickele verschiedene Konzepte für Escape-Rooms mit christlichen Themen wie zum Beispiel der Reformation oder Exodus und Flucht, heißt es in der Laudatio. Escape-Rooms sind Abenteuerspiele, bei denen gemeinsam vorgegebene Aufgaben geschafft und Rätsel gelöst werden müssen, um das Teamziel zu erreichen. Der Escape-Room in Diedorf, der direkt an die Räume der Kirchengemeinde angegliedert ist, wird von Familien, Firmengruppen, Schulklassen, Sportgruppen etc. besucht.

Die Vielfalt der eingegangenen Bewerbungen zeigte, wie viele Frauen und Männer sich in den 1536 Kirchengemeinden der bayerischen Landeskirche engagieren, so Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel. Der Ehrenamtspreis ist mit je 1000 Euro dotiert und wird durch die St.-Gumbertus-Stiftung in Ansbach unterstützt. Zusätzlich können sich die Preisträger entweder über ein professionell erstelltes Video oder eine Teammaßnahme freuen. (AZ)

