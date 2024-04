Maimarkt in Diedorf mit vielen Ausstellern und buntem Rahmenprogramm

Am 1. Mai ist in Diedorf immer viel los. Fieranten kommen, Geschäfte öffnen, es gibt Theater und zwei Flohmärkte. Das ist das Programm zum Maimarkt.

Zweimal im Jahr gibt es in der Lindenstraße in Diedorf einen großen Markt mit Waren von mediterranen Spezialitäten über Küchengeräte bis zu Lederwaren und vielem mehr. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 1. Mai. Weiterhin bieten Diedorfer Vereine und Organisationen ein buntes Rahmenprogramm, außerdem haben einige Geschäfte geöffnet.

Zwischen 10 und 18 Uhr haben die Stände in der Lindenstraße geöffnet, Geschäfte dürfen anlässlich des Marktsonntags von 13 bis 18 Uhr ihre Türen aufsperren. In diesem Jahr sind die dem Markt benachbarten Geschäfte "Audilogik" im Rathauspark sowie "VinoStoria", "Die Steinwirts" und "Bikeshop Hintermayr" in der Frühlingstraße dabei. Traditionell begeht die Feuerwehr Diedorf zum Maimarkt ihren Tag der offenen Tür unter anderem mit Spielen für Kinder. Der Verein der Germanen serviert im Festzelt auf dem Rathausplatz Spezialitäten und weitere Vereine informieren über ihre Arbeit oder verköstigen mit Kaffee und Kuchen. Der Musikverein Diedorf sorgt für die musikalische Umrahmung.

Flohmarkt in der Bücherei und vor der Schmuttertalhalle

Besonders beliebt ist zu diesem Termin immer der Bücherflohmarkt in der Diedorfer Gemeindebücherei. Von 10 bis 16 Uhr können dort Medien gegen eine Spende erworben werden. Auch das Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ) hat sein Café Karibu geöffnet und informiert über seine Aktivitäten, etwa die Fahrradwerkstatt und den Kleiderstadl. Wer selbst etwas verkaufen oder sich bei Gebrauchtem umsehen möchte, der findet den Flohmarkt der Wasserwacht vor der Schmuttertalhalle. Eine Anmeldung zum Verkauf ist über die Homepage des Vereins möglich.

Der 1. Mai ist zudem der Termin für das Museumsfest im Maskenmuseum in der Lindenstraße 1. Von 11 bis 16 Uhr kann man dort, etwas abseits, aber doch ganz Nahe des Marktrummels, an Kaffeehaustischen im Künstlerhof der einfühlsamen Musik der Westwood-Bluegrassband lauschen. Gleichzeitig bieten die Ateliers den Besuchern und Besucherinnen einen Einblick in das Schaffen der Künstler und Künstlerinnen, die auch selbst vor Ort sind. Tea Jurisic, Illustratorin und Street- und Wall-Art-Künstlerin aus Kroatien, zeigt ihre großformatigen Arbeiten und Entwicklungsstufen dazu in der kleinen Galerie im Künstlerhof. Fabian Amend aus München ist mit Keramik vertreten, Setareh Khosravani aus dem Iran hat in der Alten Dorfschmiede Großformatiges beginnen können.

Das Klexstheater aus Augsburg zeigt "Weltenbaumgeflüster"

Auch ein Kinder-Aktivprogramm wird beim Museumsfest geboten. Um 14 Uhr erfolgt im Obergeschoss des Museums die Vernissage der großen Jahresausstellung zu patriarchalischen Symbolen: "Des Buben Stock, der Frauen Schale" mit einer riesigen Anzahl von figural beschnitzten Spazierstöcken und Würdestäben und großen außergewöhnlichen Schalen in Stein und Holz.

Klexstheater Das Klexstheater aus Augsburg zeigt beim Museumsfest des Maskenmuseums in Diedorf am 1. Mai sein Stück "Weltenbaumgeflüster". Foto: Klexstheater

Das Museumsfest findet seinen Abschluss und Höhepunkt in einem Auftritt des Klexstheaters aus Augsburg. Um 17 Uhr zeigt das Theater "Weltenbaumgeflüster". Mit Tanz und Fantansie setzt das Theater das Thema der Sprache der Bäume untereinander um - und was sie den Menschen zu sagen hätten, würden und könnten diese zuhören. Einlass zu der Aufführung im Künstlerhof ist ab 16.45 Uhr auf Spendenbasis. (AZ)