Marode Brücken: Werden in Diedorf demnächst Übergänge gesperrt?

Wie reagiert ein Gemeinderat, wenn er erfährt, dass eine Reihe von Brücken in seinem Zuständigkeitsgebiet in einem so schlechten Zustand ist, dass ein Fachingenieur die Sperrung, Sanierung oder gleich einen Neubau empfiehlt? Erst mal gar nicht, hat sich der Gemeinderat in Diedorf entschieden. Zunächst wolle man den Ingenieur in eine Sitzung einladen und von ihm hören, was nun am besten zu tun sei. Dabei ist sein schriftlicher Bericht ziemlich aussagekräftig: Eine ganze Reihe von Brücken im Gemeindegebiet sind in einem so schlechten Zustand, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist, sondern ein Ersatzneubau empfohlen wird. Zusätzlich empfehlen er und Marktbaumeister Florian Mayer in einigen Fällen die Sperrung, falls es nicht in wenigen Monaten zu Arbeiten an den entsprechenden Brücken kommt. Doch so weit will der Gemeinderat Diedorf noch nicht gehen.

