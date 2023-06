Ausstellung "Frauenpower": Mystik pur im Diedorfer Maskenmuseum

In einer neuen Ausstellung werden Frauenskulpturen aus Afrika in Lebensgröße ausgestellt. Sie verraten viel über die Kultur und das Rollenverständnis der jeweiligen Gesellschaft.

Jährlich wechseln die Ausstellungen im ersten Stock des Maskenmuseums in Diedorf und zeigen somit immer wieder Neues und Interessantes. „Die Theaterpuppenausstellung aus fernen Ländern hat den Weg in Dornröschens Depotschlaf gefunden“, erklärt der Leiter des Maskenmuseums Diedorf, Michael Stöhr, und macht auf die neue Ausstellung „Frauenpower“ aufmerksam.

Er präsentiert in seiner neuesten Ausstellung einen wahren Schatz an ausdrucksstarken Frauenskulpturen aus Afrika in Lebensgröße, deren von afrikanischen Schnitzern aus dem harten Holz tropischer Bäume herausgeschlagene, übersteigerte Körperformen sowie ausdrucksstarke Gestik begeistern. Diese Kunst der Übersteigerung mit kubischen Elementen hat schon all die frühen Künstler der klassischen Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts völlig überzeugt und zur Nachahmung angeregt.

Inspirierende Frauenkörper bei der Ausstellung in Diedorf

Die vielfältigen, inspirierenden Frauenkörper und die Art ihres Gestaltens verraten viel über deren Kultur und das Rollenverständnis der jeweiligen Gesellschaft. Die Schnitzkunst wird ausschließlich von Männern ausgeübt, die mit grobem Werkzeug und großem Können Figuren herstellen, die mit Mythologien, Festen und Ritualen verbunden sind oder als Symbol der Fruchtbarkeit dienen. In Vitrinen zugesellt sind Idole, heidnische Götterfiguren. Diese Kleinkunst zeigt vielfältige kleine Frauenfigürchen, benutzt als Beigaben für die Toten oder Weihegaben, um mit einer guten Ernte oder Fruchtbarkeit neues Leben zu schöpfen.

Führungen durch das Maskenmuseum in Diedorf

„Die als Matriarchat mit demokratischer Führung kluger Frauen im fruchtbaren Halbmond und in den osteuropäischen Donaukulturen des Neolithikums geführten Dorfkomplexe gaben in den Gräbern direkt an zentraler Stelle unter dem Herd des Hauses nur Platz für Frauen, Kinder und eben solche Idole. Die Männer hat man zum Jagen und Viehhüten der größeren Tiere weggeschickt und dort auch gleich begraben“, klärt Stöhr die Besucher und Besucherinnen auf. Wer sich Zeit nimmt und auf die Ausstellung einlässt, der kann hier ganz neue Erfahrungen machen und sich mitten in Diedorf in die Welt der Mystik begeben. Stöhr schätzt, dass seine Ausstellung etwa 400 afrikanische Figuren und Plastiken umfasst und steht auch mit seinem Wissensschatz stets gerne bei Führungen zur Verfügung. Wer also mehr über andere Kulturen erfahren möchte, der ist in dieser außergewöhnlichen Ausstellung genau richtig. (AZ)

Führungen ab zwei Personen können über info@maskenmuseum.de oder 08239/60245 gebucht werden.