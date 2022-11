Diedorf

vor 17 Min.

Nach vier Jahren ohne Führerschein endet die Fahrt in Diedorf

Artikel anhören Shape

Ein Lastwagenfahrer gerät in Diedorf in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Angeblich hat er seinen Führerschein in seiner Wohnung vergessen.

Ein Lastwagenfahrer ist bereits seit vier Jahren ohne Führerschein auch im Augsburger Land unterwegs gewesen. Nun wurde er am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in Diedorf ertappt. Die Polizei hielt den 52-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Anhauser Straße mit seinem Lkw an. Dabei konnte er zunächst keinen Führerschein vorzeigen und gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Die Beamten fuhren daraufhin mit ihm zusammen in seine Wohnung. Allerdings war auch dort der Führerschein angeblich nicht auffindbar. Bei einer weiteren Überprüfung wurde dann laut Polizei festgestellt, dass dem Mann bereits 2018 der Führerschein entzogen worden war und er seitdem keine neue Fahrerlaubnis erhalten hat. Er wird nun angezeigt. (thia)

Themen folgen