Diedorf

05:30 Uhr

Nach Wasserschaden wird in der Kita St. Nikolaus endlich saniert

Plus Streit ums Geld hatte die Arbeiten verzögert. Nun geht es vorwärts. Das gilt auch für die Renovierung der Kita St. Martinus. Für eine Gruppe kommt sie aber zu spät.

Von Jana Tallevi

Kita-Personal ist überall gesucht und kann sich die passende Stelle aussuchen - ist da ein Kindergarten in einer einfachen Containeranlage überhaupt attraktiv genug, um überhaupt neues Personal anlocken zu können? Eine Mutter aus Diedorf bezweifelt das. Sie hat sich nach der Berichterstattung über die Schließung der Schneeflöckchen-Gruppe des Kindergartens St. Martinus, die zurzeit in der kleinen Containeranlage in Oggenhof untergebracht ist, an uns gewandt. Ihrer Meinung nach liegen die Probleme auch bei der Gemeinde Diedorf: Die Anlage sei lieblos ausgestattet und biete gerade älteren Kindern und Mitarbeitenden einfach zu wenig. Schon bald wird es nun eine Veränderung geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

