Passanten bemerken Feuer auf Firmengelände in Diedorf

Auf einem Firmengelände in der Hauptstraße brennen Abfallstücke von Fassadendämmungen. Die Feuerwehr Diedorf rückt mit 16 Kräften an.

Aufmerksame Passanten haben am Freitag gegen 17.15 Uhr in Diedorf gerade noch rechtzeitig ein Feuer bemerkt. Auf einem Firmengelände in der Hauptstraße hatten auf einer Palette gelagerte Abfallstücke von Fassadendämmungen gebrannt.

Die Stücke waren dort laut Polizei zur Entsorgung gelagert. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr Diedorf rückte mit 16 Personen an und konnte das Feuer rasch löschen. Ein Sachschaden entstand daher nicht. (thia)