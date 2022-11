Perchtenspektakel in Diedorf rund um den Jahreswechsel

Das Diedorfer Maskenmuseum plant Perchten-Aktionen in der Weihnachtszeit und nach dem Jahreswechsel. Jeder und jede kann mitmachen.

Das Diedorfer Maskenmuseum plant am Ende der Rauhnächte, wenn die Tage langsam wieder länger werden, ein Perchtenspektakel im Ort. Das Besondere daran: Jede und jeder kann mitmachen. Die Perchten tauchen auch schon in der Weihnachtszeit in Diedorf auf.

Museumsleiter Michael Stöhr macht es spannend: "Im Wald gibt es ja nicht nur die Baumbrüder sondern Elfen, Trolle, Waldgeister und natürlich unsere Diedorfer Perchten mit ihren alten aus Holz geschnitzten Tiermasken, dem Fellumhang und den lauten Kuhglocken, die alles Beängstigende des Waldes vertreiben."

Aus den Medien würden viele die Berichte über wüste Ausschreitungen beim Perchten- und Krampuslauf in Österreich kennen. Damit habe das Diedorfer Perchtenspiel aber keinerlei Ähnlichkeiten. Frau Perchta früherer Jahrhunderte war die Hüterin der Natur und der Umwelt, die mit ihren beiden Gesichtern, dem der jungen lebenslustigen Frau sowohl auf das Frühjahr mit dem Keimen der Natur und den Sommer der Reife, wie mit dem sorgenvollen Gesicht der alten erfahrenen Frau auf das abnehmende Jahr mit Herbst und Winter, geschaut hat. Alle Tiere des Waldes, auch die Elfen, Zwerge, Trolle und Waldgeister begleiten die Diedorfer Perchta vom Maskenmuseum Diedorf an der Kreuzung Bundesstraße 300 (Hauptstraße) und Lindenstraße in Richtung Schmutter, wo die Teilnehmenden nach einer kleinen Wanderung ein kleines Perchtenspiel zeigen wollen.

Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen mitmachen

Kinder, die beim Spaziergang mitmachen wollen, dürfen das nur in Begleitung und unter Aufsicht der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Besonders lustig und stimmungsvoll wäre es laut Stöhr, wenn sich Alt wie jung als Elfen, Hexen, Zauberer, Drachen, Einhörner und Fantasiewesen verkleiden und gut aufeinander beim Laufen aufpassen würden, damit man sich gegenseitig nicht behindert oder gar verletzt. Wer gerne in traditionellem Fellgewand mit Glocken und den alten Holzmasken der Fantasiewesen aus dem Maskenmuseum wie beim ursprünglichen Perchtenlauf teilnehmen möchte, kann sich kostenlos am Maskenmuseum ausstaffieren lassen.

Beim Perchtenlauf in Diedorf sind schreckenerregende Masken zu sehen. Foto: Michael Stöhr

Gerne dürfen Interessierte auch bei den Proben zum Perchtenspiel und Perchtentanz mitmachen. Dafür müsste man möglichst bald mit Markus Siefer oder Christian Schweiger Kontakt aufnehmen (masief@posteo.de; christian_schweiger@web.de). Der Perchtenspaziergang in die Natur findet am 5. Januar, Donnerstagabend statt. Treffpunkt für alle, die mitgehen wollen, ist um 18 Uhr am Maskenmuseum Diedorf, Kreuzung Bundesstraße 300 (Hauptstraße) und Lindenstraße. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten nur auf den Gehwegen unterwegs sein und den Fussgängerüberweg nutzen. Die Organisatoren bitten auch darum, Autos unten am großen Parkplatz am Diedorfer Bahnhof zu parken, der Zug kommt auf dem Rückweg am Bahnhof vorbei. Die Anfahrt mit der Bahn biete sich daher an.

Die Diedorfer Perchtenfiguren kommen übrigens auch am 21. Dezember auf den Weihnachtsmarkt am Umweltzentrum in Diedorf-Kreppen. Mehr Infos finden sich auch auf der Homepage des Maskenmuseums (www.maskenmuseum.de, info@maskenmuseum.de). (AZ)