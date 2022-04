Pferdehof an der Lindenstraße ist einen Schritt weiter

Plus Seit fast zehn Jahren verhandeln Gemeinde und Eigentümer um ein landwirtschaftliches Projekt an der Lindenstraße. Ein Haus steht bereits. Jetzt tut sich Neues.

Geht es nun richtig los mit den Arbeiten für den geplanten Pferdehof mit Hofladen an der Lindenstraße? Schon seit vielen Monaten steht im hinteren Teil des Grundstücks die fertige Betriebsleiterwohnung. Doch dort lebt noch niemand. Denn eine Auflage des Landratsamts besagt, dass das Haus erst bezogen werden darf, wenn die Arbeiten für die landwirtschaftliche Anlage fortgeschritten sind. Jetzt kündigt sich jedoch der nächste Schritt der Arbeiten an: Die Erschließung der gesamten Anlage ist gestartet. Auch der Bauausschuss der Marktgemeinde Diedorf hat sich jetzt nochmals mit dem Projekt befasst.