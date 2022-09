Plumpsklo brennt im Rosenweg in Diedorf

Am Mittwochnachmittag brennt es auf einem Grundstück in Diedorf. Als die Feuerwehr dazukommt, ist der Brand jedoch schon gelöscht.

Schreck für einen Anwohner und die Nachbarn im Diedorfer Rosenweg: Gestern Nachmittag gegen 16.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand auf einem Grundstück am Rosenweg gemeldet. Das Feuer war von den Nachbarinnen schon gelöscht worden, als die Feuerwehr eintraf. Einsatzleiter Philipp Niegl von der Feuerwehr Diedorf lobte den raschen Einsatz der Nachbarn.

Denn der Brand hätte in dem dicht besiedelten Gebiet brenzlig werden können, wäre er nicht gleich gelöscht worden, so Niegl weiter. "Die ganze Hecke stand schon in Flammen, als wir dazukamen", so eine Nachbarin. Die Feuerwehr Diedorf war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und kontrollierte den Brandort abschließend. Kurios war zudem der Ort des Brands: das Plumpsklo in einer Gartenhütte.

Lesen Sie dazu auch