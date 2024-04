Polizei ermittelt nach Unfallflucht am Rathausplatz in Diedorf

Am Rathausplatz in Diedorf ist ein Auto angefahren worden. Nun sucht die Polizei nach der Verursacherin.

Die Polizei sucht nach einer Opelfahrerin, die am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen Unfall verursacht haben soll. Demnach stellte die Fahrerin eines Toyotas ihren Wagen auf einem Parkplatz am Rathaus in Diedorf ab. Wie ein beobachtet haben soll, versuchter die Opelfahrerin anschließend ihren Wagen neben dem Toyota abzustellen. Dabei streifte der Opel den Toyota. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, soll die Opelfahrerin davongefahren sein. Deshalb wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro. (kinp)