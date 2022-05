Radfahrer kommt nach Unfall in Diedorf ins Krankenhaus

Ein 53-Jähriger übersieht ein Postfahrzeug und stürzt in Diedorf von seinem E-Bike. Der Mann muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 53-Jähriger ist nach einem Unfall in Diedorf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Dienstag gegen 6.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Dammstraße, vom Gymnasium her kommend, in Richtung Vogelsang unterwegs. An der abknickenden Vorfahrt bei der dortigen Bahnunterführung wollte er geradeaus fahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Postfahrzeugs, berichtet die Polizei.

Das Fahrzeug konnte zwar noch rechtzeitig abbremsen, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam, aber der Radfahrer stürzte. Laut Polizei trug er einen Helm. Dennoch wurde er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Das konnte er mittlerweile wieder verlassen. Außer ein paar Schürfwunden hatte er sich keine weiteren Verletzungen zugezogen. (kinp)