Radfahrerin wird in Diedorf bei einem Unfall verletzt

In Diedorf ereigneten sich am Dienstag gleich zwei Unfälle. In einem Fall blieb es beim Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich in Diedorf ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag um 13.28 Uhr eine 36-jährige VW-Fahrerin in der Gewerbestraße unterwegs. Doch kurz vor Erreichen der Hauptstraße kollidierte eine von links kommende 75-jährige Radfahrerin mit dem VW. Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Knie und wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von lediglich 150 Euro.

Am gleichen Tag hat sich in Diedorf noch ein Unfall ereignet. Um kurz vor neun Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW in der Frühlingstraße zu knapp an einem geparkten VW Passat vorbei. Bei der leichten Streifkollision wurde ein Gesamtschaden von 400 Euro verursacht. (kar)