Sachschaden nach Unfall beim Abbiegen in Diedorf

Als ein Autofahrer in Diedorf nach links abbiegen möchte, übersieht er einen Transporter und es kommt zum Unfall, berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag gegen 14.40 Uhr in Diedorf gekommen. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Kio von der Straße am Straßfeld nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen VW Transporter, der von der B300 ebenfalls nach links abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs der beiden Fahrzeuge musste der Tranpsorterfahrer abbremsen, weil vor ihm ein Radler auftauchte. So kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kinp)