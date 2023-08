Diedorf

Saunaofen verursacht einen Brand in Diedorf

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in einer privaten Sauna in Diedorf aus.

Eine private Sauna in Diedorf gerät am Mittwoch in Brand. Mehrere Feuerwehren rücken an und haben die Lage schnell unter Kontrolle.

In einer privaten Sauna in Diedorf brach am Mittwoch Feuer aus. Die Feuerwehren aus Diedorf, Willishausen und Anhausen wurden daraufhin laut Polizei zu einem Gebäudebrand in der Benzstraße gerufen. Dort hatte eine 84-Jährige eine massive Rauchentwicklung bemerkt. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich der Saunaofen in einer, an sich nicht mehr benutzten und als Lagerraum dienenden Sauna, aus ungeklärter Ursache eingeschaltet hatte. Dadurch gerieten die in der Sauna abgelegten Gegenstände in Brand. Der wurde zum Glück rechtzeitig bemerkt, sodass lediglich einige Bretter der Innenverkleidung beschädigt wurden, heißt es im Bericht der Polizei. Auf das Gebäude hatte der Saunabrand keine Auswirkungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. (kinp)

