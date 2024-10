Schmuttertal-Gymnasium erhält Partnerschaftssignet von SOS-Kinderdorf

Warum haben wir Kinderrechte? Wie können wir sie durch Mitbestimmung im Schulalltag leben? Und wie kann SOS-Kinderdorf in schwierigen Familiensituationen helfen? Mit diesen und anderen Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler des Schmuttertal-Gymnasiums in zahlreichen Workshops beschäftigt. Diese wurden von Referentinnen und Referenten des SOS-Kinderdorf seit 2017 in der Mittelstufe des Sozialwissenschaftlichen Zweigs in Diedorf durchgeführt. Jetzt wurde dem Schmuttertal-Gymnasium dafür das Partnerschaftssignet durch Dirk Baumann (links), Referent für Bildungskommunikation beim SOS-Kinderdorf Campus, übergeben. Rechts im Bild: Diedorfs Schulleiter Günter Manhardt. Stefanie Stinglwagner

