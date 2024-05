Diedorf

06:30 Uhr

Sieben Frauen aus Europa erzählen ihre Geschichten

Plus Beim Thema Europa geht es nicht nur um eine gemeinsame Politik. Es geht auch um Menschen und ihre Geschichten. Ein Diskussionsabend im DieZ in Diedorf.

Von Christina Bischof

Angesichts der anstehenden Europa-Wahlen fand im Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ) eine Diskussionsrunde mit sieben Frauen aus unterschiedlichen europäischen Ländern statt. Unter dem Titel „Frauen aus Europa: Ein Dialog in Diedorf“ sprachen die Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen in Europa, ihre Beweggründe für den Aufenthalt in Deutschland und ihre persönlichen Ansichten zu den Entwicklungen in ihren Herkunftsländern. Alle leben sie inzwischen in Diedorf oder der näheren Umgebung oder haben starke Verbindungen in die Marktgemeinde. Unter der Moderation von der Augsburger Allgemeinen-Redakteurin Jana Tallevi, bot die Veranstaltung auch Gelegenheit, gesellschaftspolitische Fragen und die Rolle der Europäischen Union zu diskutieren.

Die Liebe führte Gabriella Nemeth im Jahr 1988 nach Deutschland. Zu dieser Zeit stand noch die Berliner Mauer. Als nach 23 Jahren ihre Beziehung endete, kehrte sie nach Ungarn zurück. Damals wollte sie "von null anfangen." Mit der Zeit stellte sie jedoch fest, dass das Land sich unter der Präsidentschaft von Viktor Orbán stark veränderte. Es war nun nicht mehr „ihr Land“. Während die Europäische Union im Jahr 2011 noch große Beliebtheit genoss, wird heute aktiv gegen die EU propagiert. Die Pressefreiheit habe stark gelitten und die EU zunehmend an Unterstützung verloren. Dies veranlasste Gabriella Nemeth schließlich, nach Deutschland zurückzukehren.

