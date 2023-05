Sprinterfahrer verliert auf der B300 bei Diedorf seinen Auspuff

Eine 61-Jährige fährt mit ihrem Ford über einen auf der B300 liegenden Auspuff. Die Polizei ermittel nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Über ein Auspuffrohr ist eine 61-Jährige am Mittwoch auf der B300 im Bereich Diedorf gefahren. Das Endstück lag mitten auf der Fahrbahn und stammt nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich von einem Mercedes-Sprinter.

Den Verlust des Auspuffes muss der Fahrer allein aufgrund der Geräuschentwicklung mitbekommen haben, so die Polizei. Daher werde in Richtung eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bezüglich einer Unfallflucht ermittelt. Am Ford der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia).