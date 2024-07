Traditionelles Bürgerfest vor der Schmuttertalhalle

Im Markt Diedorf findet dieses Jahr am Samstag, 27. Juli, ab 14 Uhr vor der Schmuttertalhalle das traditionelle Bürgerfest statt. Ein vielfältiges Kinderprogramm mit unter anderem Bastel- und Kreativstationen, Kinderschminken sowie einer Hüpfburg wird angeboten. Das Kinder-Spaßzelt bietet weitere Unterhaltung mit kindgerechter Musik und einer Märchenerzählerin. Von der Kita Villa Kunterbunt wird in der Schmuttertalhalle das Kindermusical „Müllgeister in Afrika“ aufgerührt. Zudem ist das Bayerische Rote Kreuz Diedorf mit einem Informationsstand für Kinder vor Ort, während die freiwillige Feuerwehr Diedorf eine Spritzaktion für „Jung und Alt“ anbietet.

Der Programmpunkt „Singen für und mit Seniorinnen und Senioren - Wir singen gemeinsam Volklieder“ richtet sich an alle Bürger und Bürgerinnen der Marktgemeinde Diedorf. Explizit eingeladen wurden die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Kursana. Für die weitere musikalische Gestaltung des Tages wird ab 18 Uhr der Musikverein Diedorf sorgen.

Liegestühle sorgen für die besondere Umgebung

Diedorfer Vereine werden eine Vielzahl verschiedener Gerichte und Getränke, wie Grillspezialitäten oder Cocktails, aber auch Kuchen und alkoholfreie Getränke, anbieten. Rund um den Brunnen am Vorplatz der Schmuttetalhalle soll mit Sonnenblumen, Liegestühlen und Sitzgelegenheiten ein Lounge-Gefühl vermittelt werden. (AZ)