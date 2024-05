TSV Diedorf freut sich über Mitgliederzuwachs

Die energetische Sanierung der Vereinsheime startet mit der Installation von PV-Anlagen. Die Sportplatzbewässerung wird über eine Zisterne betrieben.

60 Delegierte durfte der TSV Diedorf zur jährlichen Delegiertenversammlung begrüßen. Mit einem Mitgliederzuwachs von 22 Prozent, konnte der TSV die Tendenz der letzten Jahre nochmals erheblich steigern. Im Vorstandsbericht wurde besonders der Kinderfasching der Turnabteilung erwähnt. Sportlich konnte über die Teilnahme der Tanzabteilung an der WM, die guten Platzierungen der Cheerleader, der Aufstieg der Basketballer und einige Meistertitel beim Nachwuchs der Fußballer berichtet werden.

Großer Dank ging an die Gemeinde Diedorf und das Landratsamt, ohne deren Unterstützung viele Sportstunden ausgefallen und einige Projekte nicht zustande gekommen wären, außerdem an die 100 ehrenamtlichen Trainer, von denen 60 eine Trainerlizenz besitzen. Die sportlichen Erfolge und die tägliche Arbeit in den Übungsstunden, im Bereich der fast 900 Kinder im Verein, gäben den Verantwortlichen recht, in die Aus- und Weiterbildung der Trainer zu investieren. Im Kassenbericht der Vorständin, Diana Geittner, konnte über solide Finanzen und ein gutes Finanzpolster berichtet werden, was für Sanierungsarbeiten im Vereins- und Tennisheim benötigt würden.

Für den Vorstand stellten sich zur Wiederwahl Diana Geittner, Dennis Bauer und Gerhard Jung. Neue Jugendleiterin wurde Nadine Haas. Wiedergewählt wurden die Kassenrevisoren, Alexander Winkler und Heike Dittrich. Als Beisitzer wurden Matthias Schmid, Thomas Wetzel, Michael Länger, Thomas Dittrich und Horst Heinrich gewählt. Anträge zur energetischen Sanierung der Vereinsheime sollen mit der Installation von PV-Anlagen starten und wurden genehmigt. Auch soll eine Zisterne zur Sportplatzbewässerung integriert werden. Bei immer trockener werdenden Perioden und steigenden Wasserpreisen eine gute Investition, meint Vorständin Geittner. Auch eine Ballwand auf dem Tennisgelände soll errichtet werden.