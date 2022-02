Unbekannte zünden Jagdkanzel im Wald bei Diedorf an

Ein Jäger ist in Diedorf auf dem Weg zu seinem Hochsitz, als er das Feuer entdeckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Jagdkanzel haben Unbekannte in einem Waldstück bei Diedorf angezündet. Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt wegen einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandstiftung.

Der Jagdpächter war laut Polizei am Montag um 6 Uhr auf dem Weg zur Kanzel. Als er dort ankam, stand diese bereits in Brand. Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehren Deubach und Rommelsried rückten zwar umgehend an, dennoch brannte der Jägerstand komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Die Jagdkanzel steht im Wald 400 Meter westlich der Kreisstraße A3 zwischen Deubach und Rommelsried, kurz nach der Abzweigung Schenkentalstraße nach Willishausen auf der Gemarkung Diedorf. Hinweise nimmt die die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)