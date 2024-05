Unbekannter stiehlt zwei Geldbeutel aus nicht abgesperrtem Auto

Ein Unbekannter entwendet in Diedorf zwei Geldbeutel. Er oder sie erbeutete nur wenig Bargeld. Laut Polizei befanden sich nur etwa 30 Euro in den Geldbörsen.

Dass er vergaß, sein Auto abzusperren, wurde einem Mann aus Diedorf zum Verhängnis. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein Unbekannter oder eine Unbekannte zwei Geldbeutel aus dem Auto, das in der Lettenbachstraße abgestellt war. Laut Polizei stahl der Täter etwa 30 Euro an Bargeld sowie die Dokumente und Karten im Geldbeutel. (AZ)