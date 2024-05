Unfall am Wertstoffhof in Diedorf

Als ein Autofahrer aus dem Wertstoffhof in Diedorf fahren möchte, übersieht er ein anderes Auto und es kommt zu einem Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Dienstag gegen 15 Uhr am Wertstoffhof in Diedorf gekommen. Laut Polizei wollte ein 56-Jähriger aus dem Wertstoffhof ausfahren, übersah dabei aber ein von rechts kommendes Auto. So kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. (kinp)