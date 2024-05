Unfall-Chaos in Diedorf: Busfahrgast bei Bremsung verletzt

Eine 80-Jährige nimmt einem Linienbus in Diedorf die Vorfahrt. Dieser muss stark abbremsen, wodurch ein 50-jähriger Fahrgast stürzt.

Chaotisch ging es am Mittwoch in der Hausener Straße zu. Ein Linienbus war auf der Straße von Offenhof in Richtung des Diedorfer Ortsteils Hausen unterwegs. Eine 80-jährige Autofahrerin fuhr in die Gegenrichtung und wollte an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei missachtete sie den Vorrang des Linienbusses, der eigentlich zuerst hätte durchfahren dürfen. Der Busfahrer musste stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Dabei stürzte ein 50-jähriger Fahrgast und verletzte sich an der Hüfte. Die 80-Jährige wendete daraufhin und fuhr in die entgegengesetzte Richtung weiter. Beim Wenden fuhr sie ein Verkehrsschild an. Die Polizei ermittelte die Unfallverursacherin im Nachhinein. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Das war nicht der einzige Unfall an diesem Tag. Infolge der Verletzung des Fahrgastes wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Ein 85-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei die Unfallstelle passieren und sich am Rettungswagen vorbeidrücken. Dabei streifte er diesen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)