Wegen hoher Spritpreise: 22-Jährige fährt mit Krankenfahrstuhl

Eine Streife der Polizei kontrolliert in Diedorf eine 22-Jährige, die mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs ist. Ihr Versuch, Sprit zu sparen, wird nun jedoch richtig teuer.

Der hohe Spritpreis bringt so manche Menschen auf ausgefallene Ideen, um den Benzinverbrauch zu senken. Was sich eine 22-Jährige allerdings am Donnerstag in Diedorf einfallen ließ, bringt der jungen Frau nun eine Anzeige der Polizei ein.

Eine Streife der Polizei aus Zusmarshausen kontrollierte gegen 16.10 Uhr einen Krankenfahrstuhl in der Hauptstraße in Diedorf. Aufgefallen war das Fahrzeug, weil es keinen gültigen Versicherungsschutz hatte und noch mit dem abgelaufenen Kennzeichen vom Vorjahr unterwegs war. Die erste Vermutung, dass es sich bei der Fahrerin um eine gehbehinderte Person handelt, stellte sich laut Polizei aber als falsch heraus. Die 22-Jährige war kerngesund.

22-Jährige hat sich wegen hoher Spritpreise Krankenfahrstuhl geliehen

Sie gab an, sie hätte sich den Krankenfahrstuhl von ihrem Vater ausgeliehen, da ihr momentan die Spritpreise zu hoch seien. Allerdings hatte sie weder einen Führerschein noch eine Mofa-Prüfbescheinigung. Es wird daher neben einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Prüfbescheinigung ermittelt. (thia)