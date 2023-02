Diedorf

13:50 Uhr

Weil Personal fehlt: In Diedorf macht eine Kita-Gruppe dicht

Plus Zudem sind zwei weitere Gruppen aktuell wegen Krankheit und Abwesenheit geschlossen. So soll es nun für die betroffenen Familien weitergehen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Das trifft einige Familien in der Marktgemeinde Diedorf schwer: Im Ortsteil Oggenhof muss in der Kita St. Martinus ab kommender Woche die "Schneeflöckchen"-Gruppe langfristig schließen, ob und wann eine Wiederöffnung möglich ist, steht noch nicht fest. Wie der Vorstandsvorsitzende des Kita-Zentrums St. Simpert in Augsburg, Günter Groll, sagt, können "durch unvorhergesehene Personalausfälle" weder der vorgeschriebene Personalschlüssel noch die Fachkraftquote erfüllt werden. Am Mittwochmorgen gab es im Diedorfer Rathaus ein Krisengespräch mit allen Beteiligten. Denn einige Kinder und ihre Familien haben bald keinen Betreuungsplatz mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen