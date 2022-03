Diedorf

18:30 Uhr

Wer jetzt neu nach Diedorf kommt, muss um einen Kitaplatz bangen

Es ist keine Überraschung: Laut Prognosen wird in Diedorf der Bedarf an Plätzen in Krippe, Kindergarten und Hort steigen. Nun muss die Gemeinde nach Lösungen suchen.

Plus Schon jetzt sind in Diedorf für 2022/23 fast alle Plätze belegt. Und wenn mehr Kinder kommen? Der Waldkindergarten scheint keine Lösung zu sein.

Von Jana Tallevi

Sie hatten es wohl schon geahnt, die Gemeinderätinnen und -räte in Diedorf. Aus dem Landratsamt war Günter Katheder-Göllner aus dem Fachbereich Jugendhilfeplanung zur Sitzung gekommen. Dabei hatte er eine mittel- und langfristige Prognose, wie viele Plätze in der Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Schulkindalter in den kommenden Jahren benötigt werden. Prognosen könnten danebenliegen, so Katheder-Göllner. Sicher sei jedoch, dass der Bedarf steige. Doch mit ausreichend Plätzen allein seien die Problemstellungen in der Kinderbetreuung in den nächsten Jahren noch nicht behoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen