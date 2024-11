Winterzauber im DieZ läutet die besinnliche Zeit ein

Bereits das dritte Jahr in Folge wird sich das Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ/Bahnhofstraße 18) am Samstag, 23. November, von 17 bis 21 Uhr, in ein strahlendes Winterwonderland verwandeln. Ob am Lagerfeuer, bei einem gemütlichen Plausch mit Freunden oder beim Schlemmen an den kulinarischen Ständen – der Winterzauber im DieZ verspricht auch in diesem Jahr seine Besucher zu verzaubern. Eröffnet wird er mit einer Feuer- und LED-Show von „Element of Firedance by Lydia“. Die Funken, die bei der Performance fliegen, sollen nicht nur die Dunkelheit erleuchten. Die Fußballjugend des TSV Diedorf verwöhnt die Besucher mit frisch gebackenen Kuchen und leckeren Waffeln. Auch können sich die Gäste an internationalen Speisen des DieZ-Café Karibu und heißen Getränken erfreuen. Sitzgelegenheiten rund um das Lagerfeuer im Innenhof des DieZ bieten Platz zum Verweilen. Kreatives Handgemachtes aus der Region und dem Senegal laden zum Stöbern und Staunen ein. Auch für die kleinen Besucher gibt es einiges zu entdecken: An einer Lötstation oder in der Bastelecke können die Kinder selbst aktiv werden und eigene kleine Kunstwerke und Weihnachtsgeschenke gestalten. Der Chor „Andiamo“ sorgt während des Abends für die passende musikalische Untermalung und vorweihnachtliche Stimmung. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Winterzauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuershow Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis