Zwei Männer stehlen einer Rentnerin in Diedorf die Geldbörse

Beim Einkaufen wird eine 75-Jährige von zwei Unbekannten angesprochen und nach diversen Artikeln im Regal befragt. Mit einer ähnlichen Masche waren Täter bereits in Herbertshofen erfolgreich.

Zwei Männer haben einer Rentnerin am Dienstag in einem Discounter in Diedorf den Geldbeutel gestohlen. Die 75-Jährige wollte um 18.30 Uhr in dem Geschäft in der Straße Am Straßfeld einkaufen, als sie plötzlich von den Unbekannten angesprochen wurde.

Nach Auskunft der Polizei befragten die zwei Männern die Seniorin im gebrochenen Deutsch nach diversen Artikeln in den Regalen. Zu diesem Zeitpunkt hing ihre Handtasche am Griff des Einkaufswagen. Später an der Kasse beim Bezahlen musste sie feststellen, dass die beiden Unbekannten offenbar ihren Geldbeutel bei dem Gespräch unbemerkt aus der Handtasche entwendet hatten. Der Beutewert des Geldbeutels mit diversem Inhalt beträgt rund 130 Euro. Eine nähere Täterbeschreibung konnte die 75-Jährige nicht abgeben. Ähnlich hat sich ein Diebstahl am Samstag in einem Discounter in Herbertshofen abgespielt. Es wurde dort ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Hier liegt jedoch von den mutmaßlichen Tätern eine Personenbeschreibung vor.

Die beiden Männer flüchteten nach dem Diebstahl aus dem Markt

Eine junge Frau hatte ebenfalls um 18.30 Uhr in einem Discounter einkaufen wollen. Während sie ihre Waren in den Einkaufswagen legte, fielen ihr bereits zwei Männer auf. Sie hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Vermutlich hatten die beiden gesehen, dass die 27-Jährige ihre Geldbörse offen im Einkaufswagen abgelegt hatte. Kurze Zeit später sprach sie einer der Männer an. Dadurch abgelenkt, griff der Komplize griff kurzerhand in den Einkaufswagen und stahl den Geldbeutel. Die beiden Männer flüchteten nach dem Diebstahl aus dem Markt. Ihren Einkaufswagen ließen sie zurück. Der Diebstahlschaden lag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Diebstahlopfer in Herbertshofen kann die beiden Täter beschreiben

Laut Polizei soll es sich bei dem einen Täter um einen etwa 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann handeln. Er hatte dunkle mittellange Haare und war schlank. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Jogginghose. Der zweite Täter war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und war kräftig gebaut. Er trug eine gelb-orange Weste und eine senfgelbe Hose. Hinweise auf die Täter in Diedorf und Herbertshofen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (thia)