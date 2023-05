27-Jähriger fährt in Dinkelscherben unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle bemerken die Polizisten bei einem Transporterfahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Daraufhin wird auch seine Wohnung durchsucht.

Obwohl der Alkoholtest bei dieser Verkehrskontrolle negativ ausgefallen ist, kommen auf einen 27-Jährigen jetzt einige schweren Anzeigen zu. Der junge Mann war am Montag um 21.10 Uhr im Ortsbereich von Dinkelscherben in seinem Kleintransporter in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten.

Laut Polizei stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen sofort ein für Drogenkonsum auffälliges Verhaltens fest. Da der junge Mann dies auch nicht abstritt, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden schließlich noch weitere Betäubungsmittel gefunden. (thia)