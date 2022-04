Dinkelscherben

09:43 Uhr

35-Jährige streift in Dinkelscherben ein geparktes Auto

Eine Autofahrerin gerät in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben zu weit nach rechts. Schließlich bleibt sie an einem Fahrzeug hängen.

Zu dicht ist eine 35-Jährige am Dienstag in Dinkelscherben gegen 17.05 Uhr an geparkten Autos in der Bahnhofstraße vorbeigefahren. An einem Hyundai blieb sie schließlich mit ihrem Außenspiegel hängen. Beide Spiegel der Autos wurden laut Polizei durch die Streifkollision beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. (thia)

