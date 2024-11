62-jähriger Radler bei Unfall mit Auto verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße A6 in die St2027 bei Dinkelscherben. Ein Autofahrer, welcher aus der A6 in die Staatsstraße einbiegen wollte, übersah laut Polizei einen 62-jährigen Farradfahrer. Dieser überquerte die Einmündung auf dem Fahrradweg. Der Autofahrer streifte dabei den hinteren Reifen des Fahrrads. Der 62-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde laut Polizei mit dem Rettungswagen mit einem Verdacht auf einen Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. (diba)

