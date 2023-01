Dinkelscherben

Ärger wegen einer Solaranlage: Denkmalschutz oder Energiewende?

Plus Frust im Rathaus: Die Gemeinde würde gerne eine Photovoltaik-Anlage bauen. Doch wegen des Denkmalschutzes gelten strenge Regeln.

Mehr Strom durch erneuerbare Energien – das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Angesichts hoher Energiekosten lässt sich damit auch eine Menge Geld sparen. In Dinkelscherben will man deshalb eine neue Solaranlage auf das Dach des alten Rathausstadels bauen. Doch so einfach ist das offenbar nicht. Der Denkmalschutz schaltete sich ein und sorgt für eine Menge Frust im Gemeinderat. "Es ist haarsträubend", ärgert sich Bürgermeister Edgar Kalb.

