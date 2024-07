Ballhelden in Dinkelscherben kicken für den guten Zweck

Von Cristiano Ronaldo bis Jamal Musiala: Jeder kennt die großen Ballhelden. In Dinkelscherben waren vor Kurzem auch viele kleinere Helden am Ball: Bei der Aktion vom Bayerischen Fußball-Verband zusammen mit dem Bayrischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ging es nicht nur darum, viele Tore zu schießen. Ziel der Aktion war es auch, die Freude der Kinder am Fußball und an der Bewegung mit sozialem Engagement zu verbinden. Es gab einen Geschicklichkeitsparcours, bunt gemischte Mannschaftsspiele und ein Quiz. Dabei erreichen die Kinder Punkte und tauschen diese gegen einen Spendenbetrag von ihren Sponsoren ein.

Ein Drittel der Spende fließt in diesem Jahr an die BLLV-Kinderhilfe, ein weiteres Drittel an die Sozialstiftung des BFV. Diese unterstützen unter anderem ein Kinderhaus für Straßenkinder in Peru sowie den Ausbau von Schulen und Sporteinrichtungen in besonders armen Regionen in Mosambik. Aus aktuellem Anlass hat der Elternbeirat zudem beschlossen, dass ein weiteres Drittel die Freiwillige Feuerwehr Dinkelscherben erhalten soll, für ihren Einsatz beim Hochwasser. (AZ)