Dinkelscherben

18:30 Uhr

Die Betten stehen bereit – Kreis Augsburg rechnet mit Strom an Geflüchteten

Das Schullandheim in Dinkelscherben wurde zur Notunterkunft für Geflüchtete. In der Turnhalle ist Platz für etwa 50 Menschen.

Plus Das Schullandheim Dinkelscherben wurde zur Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Bald könnten die Betten dort belegt sein. Worauf sich der Landkreis einstellt.

Von Philipp Kinne

Die Betten in der Turnhalle des Dinkelscherber Schullandheims stehen bereit. Immer wieder waren in den vergangenen Tagen größere Gruppen von Geflüchteten aus der Ukraine angemeldet. Vermutlich werden die rund 100 Plätze im Schullandheim schon sehr bald benötigt. Im Landkreis bereitet man sich auf eine große Anzahl an Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet vor. Wohlbehalten zurückgekehrt ist auch der Reisebus der Firma Ludwig Tours aus Zusmarshausen, der 50 Flüchtlinge von der ukrainischen Grenze in Slowenien abgeholt hat.

