Einbrecher steigt in der Nacht ins Haus ein

Ein unbekannter Täter hat sich ein Haus in Dinkelscherben für einen Einbruch ausgesucht. Die Bewohner waren im Urlaub.

Unliebsame Überraschung im Osterurlaub: In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Dinkelscherben. Die Eigentümer befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Über eine im Haus angebrachte Überwachungskamera konnten sie die Tat beobachten und verständigten die Polizei. Der Täter flüchtete bereits vor Eintreffen der Streifen aus dem Objekt. Die sofortige intensive Fahndung mit starken Kräften mit Hilfe eines Diensthundes sowie eines Polizeihubschraubers verlief negativ, so die Polizei. Der genaue Beuteschaden konnte bisher noch nicht ermittelt werden. (kar)