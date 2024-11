Entsorgter Rauchmelder löst Polizeieinsatz aus

Ein verdächtiges Piepsen löste am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz in Dinkelscherben aus. Gegen 4.15 wurde den Beamten gemeldet, dass im Bereich der Bahnhofstraße offenbar piept. Ein Mann, welcher die Örtlichkeit zu Fuß passierte, meinte, es könnte das Piepen einer Alarmanlage oder Ähnliches sein, heißt es im Bericht der Polizei. Er konnte das Geräusch aber nicht orten beziehungsweise zuordnen. Die hinzugerufene Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen konnte den Verursacher dann aber schnell ermitteln. Ein Rauchmelder, welcher in einem Behälter mit Elektroschrott entsorgt wurde, verursachte das verdächtige Geräusch. (kinp)

