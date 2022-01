In Dinkelscherben brennt ein Dachstuhl, in Gersthofen ein Mehrfamilienhaus

Binnen weniger Stunden müssen am Montag die Feuerwehren aus Dinkelscherben, Gersthofen und Zusmarshausen ausrücken. Der gesamte Schaden wird auf eine Viertelmillion Euro geschätzt.

Gleich zweimal haben die Feuerwehren im Landkreis Augsburg zu Wohnungsbränden am Montag ausrücken müssen. Gegen Mitternacht war zunächst in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlerstraße in Gersthofen ein Feuer ausgebrochen. Etwa um 14 Uhr kam es dann zu einem Dachstuhlbrand in Dinkelscherben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt eine Viertelmillion Euro.

Feuerwehr öffnet in Dinkelscherben über die Drehleiter das Dach

Den größten Schaden gab es in Dinkelscherben. Nachbarn entdeckten gegen 14 Uhr, dass aus dem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses im Weidenweg dunkler Qualm drang. Alarmiert von der starken Rauchentwicklung meldete ein 29-Jähriger den Brand sofort per Notruf. Kurze Zeit später schlugen bereits die ersten Flammen aus dem Dach.

Die integrierte Leitstelle setzte umgehend die Feuerwehren aus Zusmarshausen und Dinkelscherben in Marsch. Insgesamt waren nach Auskunft der Polizeiinspektion Zusmarshausen 25 Kräfte im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen konnte die Feuerwehr den Brand auf den Dachstuhl begrenzen. "Für die Löscharbeiten mussten wir jedoch über unsere Drehleiter die Dachhaut öffnen", sagt Zusmarshausens Zweiter Kommandant Peter Rückert. Glücklicherweise sei auf dem Dach keine Photovoltaikanlage installiert gewesen, sodass die Arbeiten ohne weitere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Dennoch entstand ein Brand- und Löschschaden am gesamten Haus in einer Höhe von rund 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Alarm reißt um Mitternacht die Bewohner aus dem Schlaf

Eine genaue Brandursache steht bislang noch nicht fest. "Offenbar fanden zu dem Zeitpunkt im Dachgeschoss Sanierungsarbeiten statt", teilt die Polizei mit. Bewohnt waren die Räumlichkeiten glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Ebenfalls ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlerstraße in Gersthofen aus dem Schlaf gerissen. In einem Mehrfamilienhaus war etwa um Mitternacht in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Entzündet hatte sich das Feuer im Erdgeschoss. 22 Einsatzkräfte rückten unter anderem auch hier mit einer Drehleiter an, um die Flammen zu löschen. Diese wurde jedoch nicht benötigt. "Für die Löscharbeiten waren aber Atemschutzträger im Einsatz", sagt Kommandant Markus Kammerer. Beim Eintreffen der Polizei waren die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner bereits auf der Straße, die restlichen Personen wurden von den Beamten aus den Wohnungen gebracht und blieben unverletzt.

Brand in Gersthofen: Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro

Ein 33-jähriger Mann aus der Brandwohnung wurde jedoch vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Brandschadens beläuft sich nach ersten vorläufigen Einschätzungen auf rund 50.000 Euro. Die Kripo Augsburg hat daher die Ermittlungen übernommen. Vermutet wird zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Feuer durch ein brennendes Teelicht oder Ähnliches ausgelöst worden sei. Laut Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner nach einer Viertelstunde wieder in ihre Wohnungen zurück. Die betroffene Wohnung wurde mit Entlüftern vom Rauch befreit.