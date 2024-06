Große Aufräumaktion nach Hochwasser in Dinkelscherben

Dinkelscherben ist eine der vom Hochwasser am meisten betroffenen Gemeinden im Augsburger Land. Am Freitag sind Helferinnen und Helfer zum großen Aufräumen aufgerufen.

Die Folgen des Hochwassers sind in Dinkelscherben noch immer zu spüren. Einige Menschen mussten während des andauernden Regens vor einigen Wochen ihre Häuser verlassen, etliche Keller liefen voll. Der Schaden ist immens. Riesig war bereits während der Katastrophe der Zusammenhalt und die Unterstützung im Ort. Auch die Gemeinde hat mit einem Hilfsfonds schnell reagiert. Nun sind Helferinnen und Helfer dazu aufgerufen, den Müll, den die Hochwasserkatastrophe mit sich brachte, aufzuräumen. Rund um die Marktgemeinde habe sich der Müll verteilt, heißt es in einer Mitteilung des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Augsburg. Des soll sich ändern.

Aufräumen nach dem Hochwasser am Freitag ab 14 Uhr

Wer mitmachen möchte, kann am Freitag, 28. Juni, ab 14 Uhr mit anpacken. Treffpunkt ist auf dem Festplatz neben dem Edeka Markt, den das Hochwasser ebenfalls stark beschädigte. Mitzubringen sind Handschuhe und eine Warnweste. Hilfreiche Gerätschaften und Fahrzeuge sind sehr willkommen, Müllbeutel werden gestellt, heißt es in der Mitteilung. Getränke und Kuchen gibt es im Anschluss an das Sammeln, wenn sich die Helferinnen und Helfer gegen 16.30 Uhr wieder beim Festplatz treffen. Das Ende der Veranstaltung ist um etwa 17 Uhr geplant. (kinp)