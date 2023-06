Dinkelscherben

Dach senkt sich ab: Kirche in Grünenbaindt muss saniert werden

Plus Ein Gutachten kommt zu dem Schluss, dass bei der Kirche St. Peter und Paul Handlungsbedarf besteht. Der Kirchenpfleger hofft, dass schnell saniert wird.

Von Philipp Kinne

Die Kirche St. Peter und Paul in Grünenbaindt sieht man schon von Weitem. Sie thront in der Mitte des Dorfes, erhöht auf dem Hang. Doch wer ganz genau hinsieht, erkennt ihr Problem. Der Dachfürst ist etwas schief. "Es senkt sich ab", erklärt Kirchenpfleger Thomas Müller. Bekannt ist das schon länger. Ein Gutachten aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass Sanierungsbedarf besteht. Müller hofft, dass die jahrhundertealte Kirche noch rechtzeitig saniert wird.

"Es geht darum, das Gebäude zu erhalten"

"Es geht darum, das Gebäude zu erhalten", stellt er klar. In dem Gutachten, das einen ganzen Ordner füllt, heißt es, dass innerhalb von drei bis fünf Jahren gehandelt werden müsse. Diese Frist läuft bald ab. Deshalb will die Kirchengemeinschaft darauf aufmerksam machen, dass gehandelt werden müsse. Ansonsten - so die Sorge der Gläubigen - müsse die Kirche vielleicht irgendwann gesperrt werden. Noch ist das aber nicht abzusehen. Jede Woche finden Gottesdienste statt, es besteht keine akute Gefahr. Allerdings: Der Dachstuhl ist abgesperrt - und das schon seit Jahren. Dort oben wird deutlich, weshalb die Gutachter Handlungsbedarf sehen.

