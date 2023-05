Halbzeit im Dinkelscherber Rathaus: Warum Edgar Kalb nicht wieder kandidiert

Plus 2020 wurde Edgar Kalb in Dinkelscherben erneut zum Bürgermeister gewählt. Nach der Hälfte dieser Amtszeit verrät der Rathauschef, dass er nicht wieder zur Wahl antritt.

Ein Freibad, ein denkmalgeschütztes Spital und mehr als 100 Vereine, die das Leben im Ort tatkräftig mitgestalten - Dinkelscherben ist spätestens seit der Rettung seines Seniorenheims weit über die Gemeindegrenzen hinaus für das außergewöhnliche Engagement seiner Bürger bekannt. Heute ist die Schließung des Heims vom Tisch und die Gebäude aus dem Jahr 1604 werden nach und nach für einen modernen Heimbetrieb saniert. Nicht wenige der 6500 Einwohner, die in Dinkelscherben und seinen neun Ortsteilen ihr Zuhause haben, packen bei diesen Arbeiten gerne selbst mit an. Den Zusammenhalt schätzt auch Bürgermeister Edgar Kalb.

2014 stellte sich der IT-Spezialist als Bürgermeisterkandidat der Unabhängigen Wählergruppe zur Wahl. 2020 wurde er nach einer Stichwahl im Amt des Rathauschefs bestätigt. Der Gemeinderat setzt sich seither aus sechs Mitgliedern der CSU, fünf Vertretern der Unabhängigen Wählergruppe, drei Freien Wählern, drei Vertretern der Grünen, zwei SPD-Mitgliedern und einem ÖDP-Mitglied zusammen. Die Hälfte dieser zweiten Amtsperiode ist für Edgar Kalb nun schon wieder vorbei. Noch einmal will er sich nicht zur Wahl stellen, wie er bei einem Rückblick auf diese Zeit verrät.