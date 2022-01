Mehrere Kunden stellen einen Ladendieb in Zusmarshausen

Mit einem voll beladenen Einkaufswagen marschiert ein 22-Jähriger aus einem Supermarkt in Dinkelscherben. Auch eine 58-jährige Kundin schreitet ein.

Zwei aufmerksame Kunden haben am Dienstag in Dinkelscherben dabei geholfen, einen Ladendieb dingfest zu machen. Der Täter hatte Waren im Wert von mehr als 700 Euro gestohlen. Der 22-jährige Mann verließ gegen 11 Uhr einen Supermarkt an der Augsburger Straße in Dinkelscherben über den Eingang mit einem voll beladenen Einkaufswagen.

58-jährige Kundin verfolgt 22-jährigen Ladendieb in Zusmarshausen

Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er sofort. Er konnte aber von einer 58-jährigen Frau verfolgt werden. Die eintreffende Streife nahm ihn vorläufig fest. Der Ladendieb hatte bereits Waren im Wert von 708 Euro in den Wagen geladen. Er wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (thia)