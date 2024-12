„Mein Moment“ 2024: Mit einer Schlittenfahrt im Wald fing alles an

Was war 2024 am schönsten? Das hatten wir unsere Leserinnen und Leser gefragt. Für eine Frau aus Dinkelscherben ist ein besonderer Moment jedes Jahr im Dezember: „Seit vielen Jahren bekommen meine liebe Familie und ich von meiner Weihnachtsbrieffreundin aus Herne wunderschöne herzallerliebste Weihnachtsgrüße.

Begonnen hat unsere Weihnachtsbrieffreundschaft mit einem Wintermärchen: Wir waren mit unseren, damals noch kleinen Kindern, mit unserem Islandpferd Sletir, das den Pferdeschlitten durch den tiefverschneiten Winterwald zog, Mitte Dezember unterwegs. Die Kinder entdeckten in einer Fichte einen leuchtend roten Luftballon mit Karte. Die Post kam aus Herne nach Gabelbachergreut; 580 Kilometer war der Ballon im Winter geflogen.

Zum 100. Geburtstag Glückwünsche aus Gabelbachergreut

Eine Dame aus Herne hatte zum 100. Geburtstag viele rote, weiße und grüne Luftballons mit einer Wunschkarte, um Antwort vom jeweiligen Fundort, bekommen. Gerne antworteten wir, um der Dame zu gratulieren. Daraufhin antwortete uns die Tochter der Jubilarin mit Fotos von der Geburtstagsfeier und sehr persönlichen Weihnachtsgrüßen. Sie war ganz begeistert und gerührt über die Geschichte mit unseren Schlittenkindern.

Seitdem schreiben wir uns immer im Dezember. Einmal im Jahr sind wir Weihnachtsbrieffreundinnen. In unserer Post steht immer viel Persönliches, aber auch Gedichte, Liedstrophen, selbstgebastelte Engel, Fotos. Wir lassen das vergangene Jahr Revue passieren und senden uns die besten Wünsche für das kommende Jahr. Es ist eine herzliche Weihnachtsbrieffreundschaft. So gerne würde ich meine Brieffreundin nach so vielen Jahren (die Schlittenkinder sind inzwischen 25, 22 und 20 Jahre alt), endlich mal persönlich kennenlernen.

So darf ich jedes Jahr im Dezember meinen ganz besonderen Moment genießen, wenn Post von meiner lieben Weihnachtsbrieffreundin im Briefkasten liegt.“ Michaela Mahler-Schorn