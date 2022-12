Mozart pur beim Rathauskonzert in Dinkelscherben

Plus Der Dillinger Orchesterverein ist bei seinem Gastspiel in Dinkelscherben mit bekannten Kompositionen Mozarts zu hören. Hannah Nassl brilliert mit der Klarinette.

Wer zu spät kam beim Rathauskonzert in Dinkelscherben, hatte Probleme, noch einen Platz zu finden. Denn das Haus war voll besetzt. Das lag zum einen daran, dass viele die Musikerinnen und Musiker des Dillinger Orchestervereins unter der Leitung von Ludwig Hornung erleben und zum anderen Mozarts Musik hören wollten. Und ihre Erwartungen wurden erfüllt. Den schwungvollen Auftakt bildete Mozarts „Serenata notturna“, wobei sich zunächst vier Solisten, unter ihnen auch Dirigent Ludwig Hornung, vor dem Orchester gruppierten. Anschließend übernahm Hornung das Dirigat.