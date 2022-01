Dinkelscherben

Neue Zimmer im Seniorenheim Dinkelscherben sind im Herbst bezugsfertig

Plus Die Bauarbeiten im Flügel C des Seniorenheims in Dinkelscherben liegen im Zeitplan. Nicht nur die 14 Einzelzimmer sollen bis Anfang Oktober fertig sein.

Von Katja Röderer

Langeweile kommt im Seniorenheim in Dinkelscherben erst mal nicht auf. Ganz im Gegenteil. Seit hier der Gebäudetrakt C saniert wird, herrscht geschäftiges Treiben rund um die Spitalgasse 2. Im Innenhof parken Transporter und Lieferwagen. Handwerker schleppen metergroße Schrankteile aus dem großen Saal im Erdgeschoss des Gebäudes C. Und hin und wieder tauchen Bewohner auf, um zu sehen, was genau da gerade passiert. Kaum vorstellbar, doch im Oktober schon soll hier alles in neuem Glanz erstrahlen. Edgar Kalb ist da sehr zuversichtlich.

