Dinkelscherben

vor 16 Min.

Geflüchtete ziehen in Begleitung der Polizei aus Schullandheim aus

Plus Eine größere Gruppe von Geflüchteten muss die zentrale Unterkunft in Dinkelscherben in Begleitung der Polizei verlassen. Was steckt dahinter?

Von Philipp Kinne

Eine Gruppe von etwa 40 Menschen ist aus der zentralen Flüchtlingsunterkunft des Landkreises verlegt worden. Die Polizei war dazu im Einsatz. Das Landratsamt bestätigt das auf Nachfrage unserer Redaktion. Aus dem Helferkreis der Einrichtung in Dinkelscherben heißt es, die Gruppe habe zuvor für Aufregung in der Unterkunft gesorgt.

