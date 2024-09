Problemhunde aus Dinkelscherben wurden zum vierten Mal sichergestellt

Die als aggressiv geltenden Labradore aus Dinkelscherben sind wieder in einem Tierheim. Die drei Hunde und deren Halter sorgten in den vergangenen Monaten für mächtig Aufregung. Weil die Tiere in Dinkelscherben herumstreunten, Hühner rissen und Spaziergänger angriffen, musste der Halter seine Labradore abgeben. Doch wie mehrfach berichtet, wollte der 40-Jährige das nicht akzeptieren. Dreimal soll er in Tierheime eingebrochen sein, um seine Hunde zurückzuholen. Nun wurden dem uneinsichtigen Mann seine Labradore zum vierten Mal weggenommen. Findet der Fall damit endlich ein Ende?

